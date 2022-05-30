محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82 %

شمال سيناء - محمد حسين

اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم، نتيجة الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 82 ٪ من المتقدمين للامتحانات .

وأكد المحافظ على أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 8 آلاف و450 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 8 آلاف و202 طالبًا وطالبة ، وبلغ عدد الغائبين248 طالبًا وطالبة ، ونجح منهم 6 آلاف و 627 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة .

وأضاف المحافظ أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى مرتفعة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول ، وذلك نتيجة للجهد المبذول من العاملين في قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة .. مؤكدًا على أن نسبة نجاح المدارس الرسمية بلغت 81 % ، وبلغت نسبة نجاح المدارس الرسمية للغات 98 % ، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة عربى 93 % .. بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة لغات 100 % ، نسبة النجاح لطلاب الدمج أيضا 100 % ، وبلغت نسبة نجاح طلاب المنازل 77 % .

و قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أنه اعتبارًا من غد سيتم قتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة اسبوعين لافتًا الى أن أسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسى الثانى وأثناء العام الدراسى .



حضر اعتماد النتيجة كل من : حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، عادل يحى رئيس لجنة النظام والمراقبة ، خالد أبو سلمه مدير ادارة التعليم الاعدادى ، إيهاب الخليلي، رئيس لجنة الادارة ومدير التعليم الإبتدائى.





