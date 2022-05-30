محافظ دمياط تعلن إطلاق حملة "لم الشمل والتوعية الأسرية"

دمياط معتز الشربينى

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، مع دكتور أسامة الحديدى المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف وأ.نهى مرسى مدير إدارة اللجان بالمجلس القومى للمرأة و هند زكريا أخصائي متابعة بوحده شكاوى المرأة و مروة نبيل رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط ، حيث تناول اللقاء استعراض محاور الحملة التى تستهدف قضايا الارشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة تحت عنوان " لم الشمل والتوعية الأسرية " وذلك فى إطار برنامج السيد رئيس الجمهورية لتنميةالاسرة المصرية..



هذا وقد طلعت " الدكتورة منال عوض " على ما حققه المجلس فى إطار البرنامج والذى تضمن عدة محاور أهمها العمل نحو تدريب السيدات بمجالات ريادة الأعمال و نشر التوعية بموضوعات تنظيم الاسرة و مخاطر ختان الاناث و كذلك عقد أمسيات ثقافية والتعاون مع الاوقاف لاطلاق مبادرة جلسات الدوار و حملات لمحو الأمية فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، كما شهد اللقاء استعراض ما ستتضمنه حملة " لم الشمل والتوعية الأسرية" التى تستمر حتى ٢يونيو المقبل لاطلاق ندوات تعريفية بالمشروع بقرى كفر سعد و أيضا عقد ورش عمل مع الرائدات الريفيات و عدد من العاملين بفرع المجلس والمديريات وكذلك آلية العمل مع حالات النزاع الأسرى والتى يتم تلقيها من خلال مكتب شكاوى المجلس و بيت الزكاة والصدقات المصرى التابع للأزهر الشريف ....



فيما قد ثمنت " المحافظ " جهود الازهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب و المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسى لتحقيق أهداف الحملة والتى تتمثل فى استعادة المفاهيم الأسرية السليمة ونشر الوعي الأسرى والمجتمعى ،والتصدى للظواهر السلبية وحماية الاسرة من خطر التفكك والحد من ظاهرة الطلاق ،مشيرة إلى أن تلك الأهداف تأتى فى إطار الدور المجتمعى الذى يقوم به الجانبين للحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع وفقا لما يستهدفه البرنامج الرئاسي لتنميةالأسرة المصرية ،مشيدة بالشراكة المتميزة لمختلف المؤسسات للعمل نحو تحقيق أهداف المبادرة ، كما أكدت ان المحافظة حريصة على تقديم الدعم اللازم لبرامج الحملة وذلك فى إطار التعاون الوثيق مع المجلس القومى للمرأة والازهر الشريف.









