محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف الإنشائى لمركز السيطرة الموحد بشرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لقاءاً موسعاً بمكتبه بشرم الشيخ لعرض الموقف التنفيذى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة جنوب سيناء ودورها فى دعم مؤتمر التغيرات المناخية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

واعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أنه استعرض المحافظ خلال الاجتماع جهود مدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ خاصة فى مجال الأنظمة الكهربائية الصديقة للبيئة والسياحة والرصد المرئى والهوية البصرية، ومركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الجارى تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية بمدينة شرم الشيخ.

وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، وبحضور اللواء عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية، والعقيد محمد عبد الغنى المشرف على مشروع الشبكة الوطنية بالمحافظة، والعقيد أحمد الغريب المشرف على مراكز السيطرة الموحدة وغرف العمليات والطوارئ.

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج الزيارة الميدانية لمتابعة الموقف الإنشائى الحالى لمركز السيطرة الموحد الإضافى للشبكة الجارى تنفيذها بمدينة شرم الشيخ استعدادا للمشاركة فى فاعليات مؤتمر تغير المناخ بداية من رفع درجات الاستعداد، وتحقيق التعاون الكامل، والتنسيق الدائم بين كافة الجهات الحكومية سواء داخل المحافظة أو خارجها، من خلال توفير خدمات وإمكانيات الشبكة الأساسية، وتوفير وإتاحة كافة الأنظمة الحديثة مثل الإنذار المبكر، والخرائط التفاعلية، والرصد المرئى، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذى القرار من كافة الجهات (الكهرباء - البترول - البيئة - السياحة - الموارد المائية -...).

وتم خلال اللقاء تدشين منظومة التوقيع الإلكترونى استكمالا لدورة العمل المستندية من خلال الذاكرة المؤسسية وتم إضافة منظومة التوقيع الإلكترونية المؤمن عن طريق الربط بتطبيق الذاكرة المؤسسية من خلال استخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة المتاحة للشبكة الوطنية الموحدة استعدادً للإعلان عن أول ديوان عام محافظة يدار بدون استخدام مستندات مطبوعة.

تم أيضا استعراض التعاون مع مركز التوثيق الميكروفيلمى بمحافظة جنوب سيناء لتحويل أفلام الميكروفيلم إلى أرشيف رقمى مؤمن باستخدام الشبكة الوطنية الموحدة بالتعاون مع قطاع التحول الرقمى.

كما تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال لقائه مع المجموعة الاقتصادية موقف المشروعات الجارية بمدن المحافظة، فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022.

وذلك بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ورؤساء المدن والإدارات المالية، والمديريات والشركات القائمة بالتنفيذ والجهات المعاونة.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء، ان المحافظ تابع كافة المشروعات الجارى العمل بها وبخاصة داخل نطاق مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى تشمل كل شبر على أرض مدينة شرم الشيخ، من أجل رفع كفاءتها وتحويلها إلى مدينة خضراء مع تحديد المهام والمسئوليات.