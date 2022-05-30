محافظ بني سويف يوجه بتلافي الملاحظات الواردة بتقارير المتابعة لمركزى الفشن

بني سويف هاني فتحي

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على أهمية استمرار حملات المتابعة الميدانية لمنظومة العمل بالوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة سير العمل بها خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التى تتماس مع احتياجات المواطن اليومية مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء فى كافة عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة، من خلال منظومة متكاملة مثل: وحدة الرصد الميدانى بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقارير الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة الذى عرضها أشرف حماد مدير عام الإدارة، وتضمنت الإشارة إلى نتائج المرور والمتابعة الميدانية التى قامت بها لجنة من الإدارة بمركزى الفشن وسمسطا، وتبين خلالها رصد العديد من الملاحظات وأوجه القصور خاصة فيما يتعلق بأعمال النظافة والإشغالات وعدم توافر حاويات وصناديق القمامة والتأخر فى تفريغ بعضها ونقلها للأماكن المخصصة لذلك.

حيث تم رصد وجود قمامة ومخلفات وإشغالات فى عدد من المناطق والأماكن بمدينة الفشن" أثناء وقت الزيارة “، والتى شملت: شارع الترعة الفشنية، شارع المستشفى المركزى، شارع الجيش، البحر الأعظم، مناطق مساكن الضرائب، شارع سلمان الفارس، بجوار سور المدرسة الثانوية التجارية والإعدادية والمعهد الدينى وشارع ترعة الإبراهيمية وشارع عماد الدين، منطقة سوق الحشيش، بالإضافة إلى وجود غرفتين للصرف الصحى بالقرب من المستشفى المركزى "بدون غطاء".

وفى مركز ومدينة سمسطا، تضمن التقرير الإشارة إلى وجود قمامة وإشغالات فى بعض المناطق والمواقع، شملت نهاية موقف السيارات بشوارع محمود سليمان، بورسعيد، 23 يوليو، أمام مبنى مركز شرطة سمسطا بشارع المستشفى سور هندسة الكهرباء، ووجود قطعة أرض فضاء بها قمامة وأعمدة إنارة قديمة بجوار مبنى الوحدة المحلية، وتراكم للقمامة بجوار موقف سيارات دشطوط والشنطور، ووجود غرفة صرف صحى غطائها مكسور بشارع المستشفى، ومشون مواد بناء أمام حديقة المدينة بالشارع المؤدى إلى مبنى الوحدة المحلية، فضلاً عن وجود غرفة صرف صحى بدون غطاء بشارع بورسعيد.

من جانبه وجه المحافظ رئيس مدينة الفشن، باتخاذ اللازم نحو التحقيق وتحديد المسئولية فى التأخر فى تفريغ صناديق القمامة بشوارع المدينة حتى الساعة 12.00 ظهرا بالشوارع، بجانب سرعة تلافى الملاحظات الواردة بالتقرير والإفادة بتقرير مدعم بالصور، والتنسيق مع قسم شرطة المرافق لتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات ببعض شوارع المدينة، وتكليف قسم البيئة بالوحدة المحلية بحصر جميع قطع الأراضى الفضاء واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها منعا لاستغلالها فى تراكم القمامة ومخلفات الهدم، والتنسيق مع شركة مياه الشرب لسرعة إصلاح غرف صرف صحى أمام مبنى المستشفى المركزى من ناحية شارع الترعة الفشنية.

كما تم توجيه رئيس مدينة سمسطا بسرعة رفع القمامة ومخلفات الهدم بالأماكن الموضحة بالتقرير والافادة بتقرير مدعم بالصور، والتنسيق مع شركة مياه الشرب لسرعة عمل الصيانة اللازمة لعدد 2 غرف صرف الصحى الواردة بالتقرير، مع تكليف قسم البيئة بالوحدة المحلية بحصر جميع قطع الأراضى الفضاء بجانب الواردة بالتقرير واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها منعا لاستغلالها فى تراكم القمامة ومخلفات الهدم لاستعادة الشكل الحضارى والجمالى لشوارع وميادين المدينة.

ومن جهة أخرى اختتمت فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بتنمية المهارات القيادية لرؤساء قرى مبادرة حياة كريمة، وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك والذى تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى ضمن مساهمة البرنامج فى تطوير قرى حياة كريمة من النواحى التقنية والتكنولوجية، حيث حضر ختام البرنامج الدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وشارك فى فعاليات البرنامح 36 متدرباً ومتدربة من رؤساء القرى ومسؤولى المشاركة المجتمعية من مركزى ببا وناصر بالوحدات المحلية والمراكز وذلك فى الفترة 24 إلى 26 مايو الجارى، حيث أشرف على تنفيذ البرنامج : الدكتورة ليلى أحمد، مسؤول ببرنامج الأغذية العالمى، الدكتورة سمية سمير أحمد، المنسق الميدانى لبرنامج الأغذية العالمى، وقاما بالتدريب كل من الدكتورة علياء حبيب، الدكتورة نهلة صابر.