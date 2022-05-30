محافظ المنيا يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمركز أبو قرقاص

المنيا – حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، منفذ بيع السلع والمواد الغذائية بمركز ابوقرقاص جنوب المحافظة، والمقام بطريق مصر أسوان الزراعي، لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية حتى نهاية العام، وذلك لرفع العبء عن المواطنين، بحضور اللواء محمد عزت رئيس المركز.



اطمأن المحافظ، على مدى توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنفذ، بالإضافة لمتابعة للتأكد من أسعار المعروضات على المواطنين، مشيراً إلى ان الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية بين التجار، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود وخاصة في ظل الظروف العالمية التي تمر بها البلاد.



وكان محافظ المنيا ، قد أصدر توجيهات لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع كافة الوحدات المحلية بجميع المراكز، باستمرار عمل منافذ البيع المقامة بنطاق المراكز حتى نهاية العام. وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لخلق أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.





جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



محافظ المنيا يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية (1)



محافظ المنيا يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية (2)



محافظ المنيا يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية (3)











