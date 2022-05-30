محافظ القاهرة: مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية أحدثت توازنا فى الأسعار

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن خطة الدولة بالتوسع فى مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية أحدثت توازن للأسعار بالأسواق وأسهمت فى تقليل الفروق الموجودة ما بين أسواق الجملة والأسعار التى كان يبيع بها تجار التجزئة حرصًا على المواطنين فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية حيث تم توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، الذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على توافر جميع السلع بالأسواق وأن هناك أرصدة كافية من الدقيق والقمح، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة على مدار الساعة للمخزون السلعى حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص بأى سلعة، كما توجد متابعة يومية فى عملية استلام الاقماح فى صوامع محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة ان هناك تنسيق كامل مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن امتحانات الإعدادية مرت بصورة جيدة، كما أنه لا توجد أى شكاوى من امتحانات الدبلومات التى تجرى الآن.

وطالب محافظ القاهرة بتشديد الرقابة على عمل شركات النظافة لرفع المستوى الموجود بالشارع مؤكدا أن الدولة قدمت كافة التيسيرات لإنجاح منظومة النظافة الجديدة.

كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالرد الفورى على إدارة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية مع تشديد الرقابة أثناء الإجازات لمنع استغلالها فى التعديات والبناء المخالف.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم، مطالبا بعقد لقاء دورى مع المواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، مع التواصل المستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وطالب محافظ القاهرة بتشكيل لجان فنية لاستلام الطرق بعد إعادة الشيء لأصله للتأكد من جودة الأعمال التى تمت.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتقديم الدعم الكامل لحملة «طرق الأبواب» التى ستبدأ فى محافظة القاهرة من 3 إلى 30 يونيو والتى تستهدف التوسع فى عملية التطعيم بلقاحات كورونا والوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% على نهاية الشهر المقبل للحد من الفيروس والسيطرة عليه.