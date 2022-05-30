اليوم السابع
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محافظ الغربية يناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة والرصف بطنطا والمحلة

الإثنين، 30 مايو 2022 03:51 م
محافظ الغربية يناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة والرصف بطنطا والمحلة محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، خلال 4 اجتماعات متتالية مشروعات الرصف بطنطا والمحلة والخطة الاستثمارية للمحافظة، والتي يتم تنفيذها بإجمالي تكلفة 636.226 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذها 91%  في ست قطاعات هي "الكهرباء، الكباري والأنفاق ، تحسين البيئة ، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن، الإطفاء والمرور"، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، و نجوى العشيري السكرتير المساعد.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية بنود الخطة الاستثمارية وعلى رأسها مشروعات الرصف، حيث تم مناقشة موقف إنهاء الإجراءات المالية الخاصة برصف الشوارع الجاري رصفها في مدن المحافظة الـ 8، وذلك لسرعة نهو الخطة والتي وصلت إلى نسب نهو 93% بتكلفة مالية بلغت 343.94 مليون جنيه، حيث يتم رصف 159 طريق وشارع بطول 210 كم في جميع أنحاء المحافظة

كما ناقش المحافظ موقف مشروعات تحسين البيئة والتي ستساهم في القضاء على التلوث ودعم منظومة النظافة بدائرة المحافظة بالآلات والمعدات اللازمة لنقل وتجميع القمامـة وتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث تم مناقشة دعم الوحدات المحلية بمعدات يتم توزيعها على مراكز ومدن المحافظة في إطار سعي المحافظة لرفع كفاءة المعدات وتطوير منظومة رفع المخلفات.

وفي ذات السياق تم مناقشة مشروعات توفير المهمات والأدوات اللازمة لإنارة الطرق والشوارع وزرع أعمدة كهربائية جديدة على الطرق المحرومة والتي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 97% ، في حين وصلت نسبة إنجاز مشروعات الأمن والإطفــاء والمرور إلى  82% .

وأشاد المحافظ بانتهاء موقف تدعيم احتياجات الوحدات المحلية والتي تم إنجازها بالكامل  بنسبة  100% كما ناقش موقف مشروعات قطاع الكباري والأنفاق والتي تم تنفيذها  بتكلفة 15 مليون ووصلت نسبة التنفيذ إلى 60.%

وفي ثلاث اجتماعات متتالية تم مناقشة خطة الرصف في حي أول وثان المحلة وحي أول وثان طنطا حيث تم استعراض الشوارع التي ستيم رصفها وتحديد موعد لوضع طبقة الأسفلت بالشوارع التي تم تمهيدها خلال الفترة السابقة.


محافظ الغربية

نائب محافظ الغربية

طنطا

مشروعات الرصف بطنطا


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