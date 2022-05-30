محافظ الغربية: "لم الشمل" من القضايا الأسرية والمجتمعية الهامة

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية انطلاق فعاليات برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والذى ينظمه المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع الأزهر الشريف، فى إطار عمل المجلس على محور التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى للأسر المصرية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة بمحافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتورة صفاء مرعى مقرر فرع المجلس القومى بالغربية، فضيلة الشيخ عبد الحميد متولى عضو مركز الفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر، تامر سعيد مدير وحدة الاستقبال بمكتب شكاوى المجلس وأميرة التطاوى المقرر المناوب للفرع، كما شهد انطلاق الحملة كوكبة من السادة وكلاء الوزارة بالمحافظة وعضوات المجلس بالغربية.

بدأ اللقاء بكلمة الدكتورة صفاء مرعى والتى قدمت الشكر والتقدير لمحافظ الغربية والذى لا يتوانى فى تقديم كل الدعم للمجلس ولأنشطته فى الغربية، حيث شهد قطاع تنمية الأسرة تفوقا ملحوظا فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى، وحقق المجلس نسبة أعلى من المستهدف تحقيقه، وعن حملة الإرشاد النفسى والتنشئة المتوازنة فقد نفذ المركز عدد 6 ندوات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى جانب عقد 12 ندوة بمراكز الشباب والرياضة المتنوعة بالمحافظة.

وخلال كلمته أكد تامر سعيد ممثل المجلس على أن الهدف من البرنامج هو تنمية الأسرة المصرية وإرشاد المقبلين على الزواج، حيث تستهدف الحملة فئات ثلاث هم طلبة الجامعة، العاملين بالمديريات والمواطنين الموجدين بالقرى والأخص قرى "حياة كريمة".

وأضاف الشيخ عبد الحميد متولى عضو المركز الأزهر العالمى للفتوة الإلكترونية أن التنمية الأسرية من أهم القضايا التى يوليها الأزهر الشريف عناية خاصة، حيث قام مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بتأسيس وإنشاء وحدة "لم الشمل" للأسر والتى تعمل فى اتجاهين أساسيين أولهما اتجاه توعوى بأهمية لم الشمل وآخر ميدانى من خلال تنفيذ برامج التنمية الأسرية، حيث تلقت الوحدة 75 ألف قضية نزاعات أسرية، تم حل عدد 65 ألف حالة نزاع منهم، مؤكداً على سعى الأزهر الشريف لتكوين أسرة مستقرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

ووجه محافظ الغربية التحية والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وللدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة،

مشيراً إلى دور المجلس فى المشاركة الفعالة لتنفيذ أهداف الدولة المصرية، موجهاً كافة المديريات والأجهزة المعنية بمزيد من التعاون مع فرع المجلس بالغربية، وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة من الخطط الموضوعة.

وأوضح محافظ الغربية أن معركة الدولة الأساسية الآن هى معركة الوعى ونشر الوعى بين جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمرأة والذى لم يأتِ من فراغ ولكن من إدراك واعاً وكامل بأهمية الأم المصرية كمحور وعامل هام فى التنمية التى تسعى الدولة لتنفيذها.

وأضاف رحمى أن قضية "لم الشمل" تعد أحد القضايا المحورية التى تهم المجتمع المصرى، مشيداً بحملات المجلس القومى للمرأة وخاصة طرق الأبواب والذهاب للأب والأم وأفراد الأسرة كل فى مكانه للتواصل معه ومحاولة تقديم الدعم والمساندة، وأختتم المحافظ كلمته بالإشادة بالحملة وأهميتها مؤكدا على تقديم المحافظة لكل أوجه الدعم لها فى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منها.

وفى حوار مفتوح استمع المحافظ إلى طلبات عضوات المجلس لمزيد من التعاون مع مديريات الخدمات، حيث وجه المحافظ التربية والتعليم بتدريب المعلمات وتوعيتهم لنقلها إلى الطلاب، كما وجه مديرية الزراعة بمزيد من مشاركة وحضور الرائدات الريفيات لفاعليات المجلس بالإضافة إلى مشاركة الفاعلة الجمعيات وإتاحة تنفيذ الفعاليات داخل مراكز الشباب.