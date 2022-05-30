محافظ الإسكندرية: إنهاء 65% من خطة رصف الطرق بنطاق حي العجمي

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تواصل أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق على مستوى جميع أحياء المحافظة، مؤكدا أن مديرية الطرق والنقل تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشددا على المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بسرعة رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار الشوارع بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حي العجمي بنسبة تنفيذ بلغت 65%، مشيرا إلى أنه تم استهداف رصف 7 شوارع رئيسية بالحي بتكلفة إجمالية تقدر 17 مليون جنية، تلبية لاحتياجات أهالي الحى.

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من رصف رضوان بالهانوفيل بنسبة 98%، بالنسبة شارع مدرسة شيرين ناصية كافيتريا السوهاجي تم الانتهاء من الاساس و جارى اعمال تركيب البردورات، كما تم الانتهاء من أعمال الكشط وجارى عمل الشنايش بشارع الحنفية بالبيطاش وشارع الجمعية بالهانوفيل، مضيفة بانه تم الانتهاء من وضع طبقة الاساس وجاري تجهيز أعمال الاسفلت بشارع كافيتريا الثعلب بالبيطاش (نقطة الساحل)، وكذا مساكن طلعت مصطفى وكذلك بشارع عمرو بن العاص متفرع من قصر القويري بالهانوفيل و شارع جمعية أبو يوسف (مسجد القرى).

ومن جانبه أشار السيد موسي رئيس حى العجمى أنه تم تنفيذ تعليمات المحافظ فيما يتعلق باختيار الشوارع المدرجة بالخطة والتي جاءت تلبية لشكاوى المواطنين واحتياجاتهم.