محافظ أسوان يوافق على استثناءات المتقدمين لرياض الأطفال وأولى ابتدائى

أسوان - عبد الله صلاح

استجاب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمطالب أولياء الأمور وأسر الطلاب على استثناء طلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى المتقدمين للمدارس الحكومية " عربى فقط " من شرط التوزيع الجغرافى بإقامته فى نفس المربع السكنى الذى تقع به المدرسة، فى حالة التحاق أخ أو أخت له بنفس هذه المدرسة التى يريد التقدم لها، وأيضاً فى حالة أنه من أبناء العاملين بالتربية والتعليم بمرحلتى رياض الأطفال والابتدائية.



جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى عددا من الموضوعات والملفات استعداداً للعام الدراسى الجديد.



وأكد اللواء أشرف عطية، أن هذا الاستثناء جاء مراعاة لتخفيف المعاناة عن أولياء الأمور والعاملين فى الحقل التعليمى ، مع تحقيق الاستقرار التعليمى والأسرى والاجتماعى للطلاب، والقضاء على مشقة الانتقال من منطقة لأخرى.



وفى نفس السياق، كشف عبد الكريم لطفى عن موافقة محافظ أسوان ببدء القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية عام، والرسمية لغات ، واللغات المتميزة للعام الدراسى القادم 2022/2023 اعتباراً من يوم الأربعاء 1/6/2022 حتى 30/6/2022 وذلك على رابط التقديم الإلكترونى ( https://cutt.us/aswanedu ) والمعلن على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، وأيضاً بوابة أسوان التعليمية بموقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ".



وأشار إلى أنه بمجرد الدخول على رابط التقديم الإلكترونى سيتم ظهور البيانات المطلوبة للتقديم ، مع شروط التقدم لمدارس اللغات، على أن تعلن نتيجة القبول المبدئى في موعد أقصاه فى الفترة من 24 يوليو وحتى 4 أغسطس القادم.