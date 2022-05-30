اليوم السابع
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محافظ أسوان: تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح انتخابات اللجان النقابية

الإثنين، 30 مايو 2022 08:09 م
محافظ أسوان: تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح انتخابات اللجان النقابية جانب من الانتخابات
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لتيسير الإجراءات أمام الناخبين لإنجاح سير العملية الإنتخابية بجميع اللجان النقابية العمالية لدورة 2022 / 2026 بمختلف المصالح الحكومية والقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال ، فضلاً عن الشركات والهيئات على مستوى المحافظة ، مع الإلتزام بالشفافية والنزاهة والحيادية وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
 
وعلى هامش إجراء إنتخابات اللجنة النقابية بديوان عام المحافظة أعرب اللواء أشرف عطية عن تمنياته بالتوفيق للجميع وبذل المزيد من الجهود اللازمة لدعم وتنمية العمل النقابى وخدمة العاملين بمختلف قطاعات العمل بالشكل المطلوب.
 
والجدير بالذكر بأن إنتخابات اللجان النقابية قد بدأت صباح اليوم داخل 49 لجنة رئيسية و56 لجنة وافدين ، ومن المقرر أن تستمر هذه الفعاليات حتى الساعة الخامسة مساءاً تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية غداً ، ليعقب ذلك فتح باب الطعون على النتائج ومراجعتها ثم الإعلان النهائى للفائزين بالرئاسة والعضوية بكل لجنة نقابية.
 
 
 

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