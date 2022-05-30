مجهول يقتل مسنا بضربة فأس على رأسه في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

أنهى مجهول حياة مسن، بضربه بفأس على رأسه، داخل مخزن خاص بحظيرة ماشية ملكه، في إحدى قرى العياط، وفر هاربا، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، بمخزن في إحدى القرى، وانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة الضحية، في العقد السادس من عمره، مصاب بجرح كبير برأسه، نتيجة تعرضه لاعتداء بضربة فأس.

وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجني عليه تم قتله داخل مخزن ملكه خاص بحظيرة ماشية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وهوية الجاني، وباشرت النيابة التحقيق.