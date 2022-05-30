مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقر تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة

أ ش أ

أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الاثنين تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية والأمن بموجب إعلان نقل السلطة في البلاد.



جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رشاد العليمي حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، وتوافق المجلس على تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا.

كما وافق مجلس القيادة الرئاسي على تشكيل لجنة لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخبارية.



وشدد المجلس على أهمية اضطلاع هذه اللجان بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار، واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كافة القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية موحدة "خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن بإسناد من الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة".