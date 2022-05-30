لندن تدعو للتحقيق بفوضى نهائى أبطال أوروبا.. وباريس تلقى باللوم على مشجعى ليفربول

كتبت: نهال أبو السعود

دعت وزيرة الثقافة البريطانية الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) على إجراء تحقيق رسمى فى المشاهد ‏التى وصفتها بـ"المقلقة للغاية"، التى أخرت انطلاق نهائى دورى أبطال أوروبا.‏

وفقا لشبكة بى بى سى، تعرضت الشرطة الفرنسية لانتقادات لإطلاقها الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل ‏على بعض مشجعى ليفربول، الذين كانوا فى انتظار الدخول إلى الملعب فى باريس يوم السبت.‏

وقالت وزيرة الثقافة البريطانية، نادين دوريس، أنه من مصلحة الجميع "تعلم الدروس"، وقال الاتحاد ‏الأوروبى لكرة القدم أنه "سيراجع هذه الأمور على وجه السرعة".‏

وبدا أن وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد دارمانين، قد ألقى باللوم على المشجعين البريطانيين، حيث غرد ‏يوم السبت بأن الآلاف كانوا بدون تذاكر صحيحة وقد دخلوا عنوة، وزعم أن البعض اعتدى على ‏المنظمين.‏

تأخر انطلاق المباراة فى ملعب "ستاد دو فرانس" لنحو 36 دقيقة، حيث أشار الاتحاد الأوروبى لكرة ‏القدم فى البداية إلى الوصول المتأخر للجماهير، لكن العديد من مشجعى ليفربول تحدثوا عن طوابير ‏طويلة فى الساعات التى سبقت المباراة، وتعامل الشرطة العنيف مع حشود المشجعين.‏

وفى وقت لاحق، عزا الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) التأخير إلى "أسباب أمنية"، وقال إن البوابات ‏الدوارة فى ناحية المقاعد المخصصة لفريق ليفربول أصبحت "مسدودة من قبل آلاف المشجعين، ‏الذين اشتروا تذاكر مزورة لا تفتح البوابات".‏

وقالت شرطة باريس إنها أوقفت 105 أشخاص فى المباراة، وما زال 39 شخصًا رهن الاحتجاز.‏

وقالت وزيرة الثقافة البريطانية، نادين دوريس، التى ترأس الدائرة الحكومية المسؤولة عن الرياضة أيضا: ‏‏"إن الصور التى بثتها وسائل الإعلام وروايات جماهير ليفربول عن ما حدث عند دخولهم إلى ستاد فرنسا ‏الليلة الماضية مقلقة للغاية".‏

وأضافت: "سافر الآلاف من حاملى التذاكر إلى باريس فى الوقت المناسب، لدعم فريقهم فى أكبر مباراة فى ‏موسمهم.. أحث الاتحاد الأوروبى لكرة القدم على فتح تحقيق رسمى فى الخطأ الذى حدث وأسبابه، ‏وذلك بالتنسيق مع طاقم الملعب والشرطة الفرنسية والاتحاد الفرنسى لكرة القدم وشرطة ميرسيسايد ‏ونادى ليفربول لكرة القدم".‏