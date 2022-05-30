لجان انضباطية لمتابعة حضور العاملين بالمستشفيات فى دمياط

كلف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إدارة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشئون الصحية بدمياط بالمرور المكثف والمتابعة لجميع المستشفيات والمنشآت الطبية فى جميع الأوقات خلال الدوام الرسمى بهدف تحقيق الانضباط بالمستشفيات والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والفئات المعاونة لاستقبال المرضى وتقديم الخدمة الطبية اللائقة.

وتنفيذا لهذه التعليمات قام مفتشو الإدارة بالمرور المكثف على عدد 14 مستشفى يوميا أثناء الحضور والانصراف، وقد أسفر المرور عن ثبوت تغيب عدد كبير من العاملين من كافة الفئات عن العمل دون إذن وانصراف آخرين من العمل دون إذن.

وقد أمر وكيل وزارة الصحة بدمياط بإحالة كافة المتغيبين عن العمل والمنصرفين دون اذن للتحقيق الفورى والعاجل مع التأكيد على عدم تأثر الخدمة المقدمة للمرضى.

ووجه وكيل وزارة الصحة بضرورة استمرار المرور والمتابعة على كافة الوحدات فى جميع الأوقات بما فى ذلك المرور خلال فترات النوباتجيات والإجازات الرسمية.