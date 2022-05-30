اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لافروف: الغرب دعم نظام كييف لتهديد روسيا وتقويض دورها بالأمن الأوروبي

الإثنين، 30 مايو 2022 06:37 م
لافروف: الغرب دعم نظام كييف لتهديد روسيا وتقويض دورها بالأمن الأوروبي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب يدعم "نظام كييف" لسنوات طويلة من أجل خلق تهديد لروسيا وتقويض موقعها في هيكل الأمن الأوروبي. 


وأشار لافروف - في تصريح، أوردته قناة "روسيا اليوم" الاثنين إلى أن الشراسة التي أبداها الغرب في حماية نظام كييف، تؤكد أنه رعى هذا النظام لسنوات طويلة بشكل مقصود من أجل خلق تهديدا لروسيا، وتقويض موقع روسيا المشروع ضمن هيكل الأمن الأوروبي ومن أجل التقليل من دور روسيا الفعلي وإخضاعها.


وأضاف أن سرعة فرض العقوبات الغربية على روسيا وحجمها يؤكدان أن تحضيرها جرى بشكل مسبق، مستبعدا رفعها بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


وذكر لافروف أن روسيا ستتعامل مع الغرب وفقا لمقاربات جديدة ولن تثق فى وعوده بعد الأن.


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