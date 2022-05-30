لافروف: ألمانيا وفرنسا لم تشجعا حوارا مباشرا بين أوكرانيا ودونيتسك ولوجانسك

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أن ألمانيا وفرنسا لم تدعما على الإطلاق إجراء أي حوار مباشر بين حكومة كييف ودونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.



وقال لافروف، في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن بلاده طالبت كلًا من ألمانيا وفرنسا بالتوقف عن دعم النظام الأوكراني، مُشيرًا إلى أنهم "أجابوا بأنهم يتفهمون سبب امتناع كييف عن الدخول في حوار مع دونيتسك ولوجانسك، وأنهم يتفهمون ذلك ويدعمونه ".



وأضاف: "رغم ما كتبه ووقعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، رفضت برلين وباريس إجراء حوار مباشر بين كييف والجمهوريات المعلنة من جانب واحد".



وشدد على أن المطالب الروسية لحكومة كييف أعلنها سابقًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتحديدًا لنظام كييف بوقف قتل المدنيين في دونباس.



وأشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أن كييف كانت تفعل ذلك "قتل المدنيين في دونباس" على مدار الـ 8 سنوات الماضية، بالرغم من توقيع اتفاقيات مينسك، وبدعم من باريس وبرلين.