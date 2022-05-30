كيف يمكن للنظام الغذائى غير الصحى أن يساهم فى فقدان البصر؟

كتبت إيناس البنا

فقدان البصر هو أحد أكثر الأحداث تدميراً في حياة الإنسان، ففي كثير من الأحيان ، يمكن أن يكون نتيجة للشيخوخة ؛ ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكن أن يحدث بسبب التأثير الشديد بعد وقوع حادث ، أو قضاء وقت طويل أمام الشاشات ، أو مرض السكري غير المنضبط ، أو الخيارات الغذائية السيئة.

نعم قد يبدو غريب أن العادات الغذائية الخاطئة وبعض الأطعمة غير الصحية قد ينتج عنها فقدان البصروفقًا للخبراء حسب موقع " timesnownews"، ولكن يحدث هذا بسبب تناول كميات كبيرة من الأطعمة السكرية والكربوهيدرات المكررة.

كيف يمكن للنظام الغذائي أن يساهم في فقدان البصر؟

قد يكون الخبز والمعكرونة والكاتشب والمشروبات الغازية عوامل رئيسية مرتبطة بفقدان البصر، يُنظر إلى هؤلاء على أنهم مذنبون بسبب الطريقة التي يزيدون بها مستويات السكر في الدم.

يقول الخبراء أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى التنكس البقعي المرتبط بالعمر مما قد يضر شبكية العين، نتيجة لذلك ، يمكن أن يسبب هذا العمى في مجال الرؤية المركزي وعند المزيد من الإهمال، يمكن أن يؤدي الشيء نفسه إلى العمى التام.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وهو اضطراب مزمن في نمط الحياة يتميز بمقاومة الأنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي وزيادة الوزن - واعتلال الشبكية السكري في الحالات القصوى التي يمكن أن تلحق الضرر بالعيون.

الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تضر العين هي:



اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد ولحم الخنزير والنقانق

كثرة استخدام الملح

شرب الكثير من الكافيين

يرفع الملح والكافيين من مستويات ضغط الدم عند تناولهما بكميات زائدة ويمكنهما بالتالي إتلاف الأوعية الدموية مما يؤدي إلى فقدان البصر.