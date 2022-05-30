وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي حصيلة المصابين بأعراض الحمى في كوريا الشمالية بلغت قرابة ثلاثة ملايين و550 ألفا في نهاية أبريل الماضي، وأن عدد الإصابات اليومية يدأ في الانخفاض بعدما وصل إلى 390 ألف إصابة في منتصف مايو.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حضر اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال أمس الأحد تم التأكيد خلاله على أن وضع الإصابات قد تحسن في البلاد.