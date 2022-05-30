كنائس حدائق القبة والوايلى تختتم فعاليات كرنفال "5×5" لغرس أعمال المحبة للأطفال

كتب: محمد الأحمدى

اختتم قطاع كنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية، أول أمس، فعاليات الكرنفال الذي أقامه للأطفال الذين شاركوا في خدمات "5x5"التي نظمها القطاع خلال الصومال أربعيني المقدس، لغرس تقديم أعمال المحبة المختلفة.

وجاءت تسمية "5x5" إشارة إلى وصايا المسيح في الإصحاح 25 من إنجيل القديس متى بالتجارة بالوزنات وتقديم أعمال الرحمة، وشارك في الخدمة حوالَي 2000 مخدوم بإشراف حوالَي 600 خادم.

وتضمنت أعمال المحبة التي قدمتها الخدمة تحضير وتقديم وجبات طعام وملابس وأدوية للمحتاجين، وعمل شُنَط طعام للقرى المحتاجة، وزيارات لعدد من المستشفيات والجمعيات الخيرية ودور الأيتام والمسنين، وغيرها.