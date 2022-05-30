اليوم السابع
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فران يشعل النار بمسكن الزوجية بسبب خلافات أسرية في المنيرة الغربية

الإثنين، 30 مايو 2022 12:43 م
فران يشعل النار بمسكن الزوجية بسبب خلافات أسرية في المنيرة الغربية خلافات زوجيه_ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على فران، لاتهامه بإشعال النار بمسكن الزوجية في منطقة المنيرة الغربية، بسبب خلافات أسرية، وانتقاما من زوجته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة المنيرة الغربية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
وتبين من خلال المعاينة والتحريات، وجود شبهة جنائية، وأن فرانا أشعل النار بشقة الزوجية، انتقاما من زوجته، بسبب خلافات أسرية بينهما  فألقى كمية من البنزين على محتويات الشقة وأشعل النار.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 
 

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