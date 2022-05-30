فحص تراخيص مصنع اشتعل به حريق أسفر عن مصرع عامل في أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أوراق الترخيص الخاصة بمصنع اندلع به حريق، مما أسفر عن مصرع عامل، واحتراق عدد من الماكينات، بمنطقة أبو النمرس، لبيان كونه مرخصا من عدمه، كما يجري رجال المباحث تحريات مكثفة، للتأكد من التزام مالك المصنع باشتراطات السلامة والأمان، ومواجهة الحرائق من عدمه.

وعقب الاستماع لأقوال مالك المصنع، وعددا من العاملين به، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، في اشتعال الحريق بالمصنع، كما تم إجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، حيث تبين احتراق عددا من الماكينات.

واستدعى رجال المباحث أفراد من أسرة الضحية، للاستماع لأقوالهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع غزل ونسيج بمنطقة أبو النمرس، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع عامل بالمصنع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق وهى:-

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب و الإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.