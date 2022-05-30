غرق طفلين أثناء السباحة فى مياه النيل بجزيرة بربر بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى طفلان مصرعهما، اليوم الاثنين، غرقا أثناء السباحة فى مياه النيل بجزيرة بربر الواقعة وسط النيل بمدينة أسوان.

تلقت مرفق أسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفلين غرقا بجزيرة بربر.

علي الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن الطفلين هما سيف محمود محمد 12 عام وحمزة ياسين عبدالنبى 10 سنوات من كوم امبو تم تسليمها إلي مشرحة مستشفى الصداقة تحت تصرف النيابة.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .









