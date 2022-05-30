غدًا الحكم على المتهمين في قضية أحداث دار السلام

كتب ــ إيهاب المهندس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة ووائل عمران، حجز محاكمة 32 متهماً في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات دار السلام ثان، والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث شغب دار السلام"، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم دار السلام ثان، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لجلسة الغد للحكم.

وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول إلى الرابع، اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض ـ حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث و العشرين و التاسع و العشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر و لم يبلغوا الثمانية عشر عاما ـ في :

ـ حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها .

ـ استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة دار السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات 3. إستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة دار السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.