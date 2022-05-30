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طارق العوضي: العفو عن أي مسجـون يعني إسقاط العقوبة وعدم إدراجها كـسابقة

الإثنين، 30 مايو 2022 10:54 م
طارق العوضي: العفو عن أي مسجـون يعني إسقاط العقوبة وعدم إدراجها كـسابقة طارق العوضى
كتب أحمد عرفة

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أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، استمرار قوائم العفو، ضمن المبادرة التي قامت بها الحكومة المصرية بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، مشدداً على أنه يتحدى الجميع إن تم فرض أي شروط أو مساومة.
 
وأضاف العوضي خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج" مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الاثنين ، أن كل مَن لم تتلوث يده بدماء المصريين قد يندرج تحت قائمة العفو الرئاسي.
وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أن قرار العفو عن أي مسجـون، يعني إسقاط العقوبة وعدم إدراجها كـسابقة.
وشدد عضو لجنة العفو الرئاسي، على استمرار قوائم العفو، ضمن المبادرة التي قامت بها الحكومة المصرية، بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، موضحا أنه يتحدى الجميع إن تم فرض أي شروط أو مساومة.
 

طارق العوضى

لجنه العفو الرئاسى

مصر

مسجون

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