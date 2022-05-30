صور.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات ويتفقد أعمال الرصف

كفر الشيخ - محمد سليمان

قاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات بمدينة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، بالمزلقان الأوسط، وبعدد من شوارع العاصمة، لتيسير الحركة المرورية على المواطنين، محذراً من التعدي على حرم الطرق.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء الكوبريين الجديدين على ترعة ميت يزيد بمدينة كفر الشيخ قبالة موقف كفر الشيخ وإدارة المرور.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لرصف عدد من الشوارع بأحياء المدينة، والأعمال الجارية لتوسعة إحدى الحارات بموقف كفر الشيخ، لتيسير الحركة المرورية، والقضاء على الزحام والتكدس المروري.

وأكد محافظ كفر الشيخ على المتابعة المستمرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ورفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولا بأول في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ أجرت الوحدات المحلية بمراكز المدن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية بالمراكز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.