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صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 30 مايو 2022 02:48 م
صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعد تراجع دام 4 جلسات، وربح رأس المال السوقي 1.026 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.540 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 10109 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1729 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12397 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4082 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1737 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2614 نقطة.
 

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