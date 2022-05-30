صحة دمياط تصدر 12 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بقيمة 14 مليون جنيه

دمياط- معتز الشربينى

أصدرت إدارة العلاج على نفقة الدولة بمديرية الشئون الصحية بدمياط بقيادة الدكتورة دعاء المحلاوى مدير إدارة العلاج الحر، 12 الف قرار علاج على نفقة الدولة في شهري أبريل ومايو بمبلغ 14 مليون جنيه ، يأتى ذلك بناءا على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

تشمل القرارات كلا من قرارات علاج خارجي لأمراض الباطنة ولأمراض الصدر والأمراض المناعية والامراض النفسية والعصبية و امراض الأوعية الدموية، بالإضافة الى قرارات العلاج الداخلي والعمليات الجراحية وقرارات العلاج بالعناية المركزة .

وتشمل قرارات الغسيل الكلوي والعلاج الدوائي الخاص بجلسات الغسيل ، وتم ايضا عمل عدد 550 عملية علي نفقة الدولة ضمن مبادرة قوائم الانتظار تشمل جراحات عيون وجراحات عظام متقدمة وجراحات مخ واعصاب وقساطر وريدية وجراحات أورام ،و فيما يخص متابعة شكاوى المرضى على مستوى المحافظة فقد تم فحص 60 شكوي للمرضي والتواصل مع المستشفيات لحلها .

الجدير بالذكر أنه تم عمل 120 مناظرة بين المرضي والمجالس الطبية المتخصصة لمرضي ال MS والأمراض النفسية والعصبية بمقر ادارة نفقة الدولة بالمديرية بدلا من سفر الحالات المرضية الى المجالس الطبية بالقاهرة .