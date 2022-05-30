صحة البحر الأحمر: أطباء جامعتى الزقازيق والأزهر يجرون 98 عملية جراحية بمستشفى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اليوم الأثنين، عن نشاط بروتوكول أطباء جامعتي الزقازيق والأزهر بمستشفى الغردقة العام حيث تم إجراء 98 عملية جراحية منهم 13 عملية منظار جراحي والكشف على 943 حالة بالعيادات الخارجية.

وأكد بيان من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر نشاط بروتوكول أطباء جامعة الزقازيق و بروتوكول أطباء جامعة الأزهر بمستشفي الغردقة العام حيث تم إجراء 98 عملية جراحية منهم 13 عملية منظار جراحي خلال الفترة من 21 مايو الجارى حتي 26 من نفس الشهر .

واضاف البيان أن من بين عمليات استئصال مرارة بالمنظار و إستئصال زائدة دودية بالمنظار وإصلاح شرخ شرجي و فتق اربي وسري وإصلاح عيوب خلقية للاطفال و قيلة مائية واستئصال ورم بالثدي وإصلاح حول بالعين .

وبلغت العمليات مابين 37 جراحة أورام ومناظير و3 جراحة مخ و اعصاب و 15 جراحة عظام و 10 عمليات جراحة تجميل و 22 عملية جراحة أطفال و 4 عمليات جراحة رمد و 3 عمليات جراحة وجه و فكين و 4 عمليات جراحة مسالك و الكشف علي 943 حالة بالعيادات الخارجية.

وتابع : أن تواجد اطباء بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية بصفه مستمرة لتقديم خدمة طبية افضل لمواطنى محافظة البحرالأحمر ولضمان عدم تكلفة المرضي عناء السفر للمستشفيات الجامعية.