"صحة الأقصر" تصرف حقن الــRH اللازمة للأمهات بعد الولادة بمستشفى إيزيس

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه حرصا على توفير جميع الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، يتم صرف حقن الــRH اللازمة للأمهات بعد الولادة لحالات الأم ذات RH السالب بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يتم صرف الحقن وبتكلفة 72 جنيها فقط تحت منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بدلاً من 720 جنيها في القطاع الخاص، حيث يتم صرف الحقن بعد الكشف بعيادة متابعة الحمل وإجراء التحاليل المطلوبة بمستشفى إيزيس التخصصى للنساء والتوليد بالأقصر، حيث أنه يمكن الكشف بعيادة متابعة الحمل بمستشفي إيزيس التخصصي يومياً من 8 صباحاً وحتى 3 عصراً عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والإتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

فيما توالت سلسلة نجاحات قسم الأورام بمستشفى إيزيس التخصصي بمحافظة الأقصر، حيث نجح الفريق الطبي بإنجاز مجموعة من العمليات الهامة، تتراوح ما بين حالة استئصال ورم بالرحم وحالة استئصال أورام علي المبيض وحالة استئصال لورم بعنق الرحم، وتم خروج جميع المرضى بصحة جيدة والعودة للمتابعة واستكمال العلاج.

وقام بإجراء هذه العمليات الفريق الطبي المتميز، الذي ضم كلا من الدكتور ممدوح السيد استشاري جراحة الأورام بمعهد ناصر، والدكتور أحمد عبد الحكيم اخصائي جراحة الأورام بمعهد ناصر، وبالتعاون مع الدكتور جمال صادق استشاري التخدير العمليات ورئيس قسم العمليات بالمستشفى، وطاقم التمريض المتميز كل من ابتسام رشدي رئيس تمريض العمليات، وأحمد بغدادي تمريض عمليات، ونفيسة فراج تمريض عمليات، وجهاد أكرم تمريض عمليات، ومحمد جمعة تمريض عمليات، ورحاب السيد فني تخدير، وتمريض قسم النساء والتوليد زينب الشافعي ورغده عبد الباسط وفؤادة عبد اللطيف ودعاء خالد ونشوي عصام وآمنة سيد، حيث تم إجراء جميع العمليات بتكلفة 300 جنيه فقط تحت منظومة التأمين الصحي الشامل.