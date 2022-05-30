شون وصوامع المنيا تواصل استقبال القمح من المزارعين وتوريد 401 طن.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، لرصد أعمال توريد القمح من المزارعين للشون والصوامع بمحافظة المنيا.

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن توريد 401803 أطنان و 282 كيلو جراما، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، منذ بدء موسم حصاد 2022، حيث تم توريد 11713 طنا و931 كيلو جراما من القمح حتى أمس، وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

قال المحافظ، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، حيث تم توريد 401 ألف طن بالشون والصوامع الحكومية، مشيداً بتوحيد الجهود والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمزارعين والفلاحين، وذلك لاستلام أكبر كمية من المحصول خلال الموسم الحالي والذي يعد استثنائيا، نظرا للظروف الدولية التي يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان قد تابع محافظ المنيا، أعمال توريد محصول القمح بشونة المسيد التابعة لمركز العدوة، شمال المحافظة، للتأكد من انتظام أعمال التوريد وتذليل كافة العقبات للتسهيل على المزارعين لتحقيق المستهدف من الكميات المطلوبة من أعمال التوريد.