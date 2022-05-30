اليوم السابع
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سيناتور جمهوري يرفض التعاون مع تحقيقات الكونجرس.. والأخيرة ترد: انتهاك للقانون

الإثنين، 30 مايو 2022 09:20 م
سيناتور جمهوري يرفض التعاون مع تحقيقات الكونجرس.. والأخيرة ترد: انتهاك للقانون الكونجرس الأمريكى
كتبت: نهال أبو السعود

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طلب السيناتور الجمهوري اندي بيجز معلومات إضافية تتعلق بـ "الأساس المنطقي" لاستدعائه من قبل ‏لجنة التحقيق في احداث اقتحام الكونجرس، وفقا لصحيفة ذا هيل.‏
 
في خطاب من خمس صفحات مؤرخ يوم الأربعاء الماضي إلى رئيس اللجنة ، النائب بيني طومسون ‏‏(ديموقراطية) ، حدد محاميان يمثلان بيجز الاعتراضات ضد اللجنة وطلبوا معلومات مرتبطة بأمر ‏الاستدعاء.‏
 
أصدرت لجنة التحقيق في وقت سابق من هذا الشهر مذكرات استدعاء لبيجز وأربعة آخرين من أعضاء ‏الكونجرس الجمهوري ، وجميعهم سبق أن تلقوا طلبات للإدلاء بشهاداتهم طواعية أمام اللجنة، غير أن ‏المشرعين رفضوا هذه الفرصة ، مما أدى إلى مذكرات الاستدعاء.‏
 
يطلب المحامون الآن من اللجنة "تسهيل تحضير عضو الكونجرس بيجز لأي إفادة من خلال مشاركة ‏المزيد من المعلومات حول النطاق المقصود وأي مستندات وثائقية تتوقع استخدامها."‏
 
قدم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري عن كاليفورنيا) والنائب جيم جوردان ‏‏(جمهوري عن ولاية أوهايو) ، اللذان صدرا أيضًا مذكرتي استدعاء من قبل اللجنة ، طلبات مماثلة في ‏الأيام الأخيرة وانتقدا اللجنة.‏
 
على الجانب الاخر، قال المتحدث باسم اللجنة تيم مولفاني في ذلك الوقت إن المشرعين الذين تم ‏استدعائهم "يختبئون وراء الحجج الكاذبة والطلبات التي لا أساس لها للحصول على معاملة خاصة".‏
 
وأضاف أن "رفض هؤلاء الأعضاء التعاون هو اعتداء مستمر على سيادة القانون ويمثل سابقة خطيرة ‏جديدة يمكن أن تعرقل قدرة مجلس النواب على إجراء الرقابة في المستقبل".‏
 
في بيانها الذي أعلنت فيه مذكرات الاستدعاء في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت لجنة 6 يناير إن بيجز ‏شارك في اجتماعات تتضمن خططًا ليوم 6 يناير وشارك في "خطط لجلب المتظاهرين إلى واشنطن لفرز ‏أصوات الهيئة الانتخابية".‏
 
وقالت اللجنة إنه من المحتمل أن يكون مشاركًا في محاولة للحصول على عفو رئاسي عن أفعاله المرتبطة ‏بمحاولة الرئيس ترامب آنذاك لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية.‏
 
 

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