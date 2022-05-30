سيناتور جمهوري يرفض التعاون مع تحقيقات الكونجرس.. والأخيرة ترد: انتهاك للقانون

كتبت: نهال أبو السعود

طلب السيناتور الجمهوري اندي بيجز معلومات إضافية تتعلق بـ "الأساس المنطقي" لاستدعائه من قبل ‏لجنة التحقيق في احداث اقتحام الكونجرس، وفقا لصحيفة ذا هيل.‏

في خطاب من خمس صفحات مؤرخ يوم الأربعاء الماضي إلى رئيس اللجنة ، النائب بيني طومسون ‏‏(ديموقراطية) ، حدد محاميان يمثلان بيجز الاعتراضات ضد اللجنة وطلبوا معلومات مرتبطة بأمر ‏الاستدعاء.‏

أصدرت لجنة التحقيق في وقت سابق من هذا الشهر مذكرات استدعاء لبيجز وأربعة آخرين من أعضاء ‏الكونجرس الجمهوري ، وجميعهم سبق أن تلقوا طلبات للإدلاء بشهاداتهم طواعية أمام اللجنة، غير أن ‏المشرعين رفضوا هذه الفرصة ، مما أدى إلى مذكرات الاستدعاء.‏

يطلب المحامون الآن من اللجنة "تسهيل تحضير عضو الكونجرس بيجز لأي إفادة من خلال مشاركة ‏المزيد من المعلومات حول النطاق المقصود وأي مستندات وثائقية تتوقع استخدامها."‏

قدم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري عن كاليفورنيا) والنائب جيم جوردان ‏‏(جمهوري عن ولاية أوهايو) ، اللذان صدرا أيضًا مذكرتي استدعاء من قبل اللجنة ، طلبات مماثلة في ‏الأيام الأخيرة وانتقدا اللجنة.‏

على الجانب الاخر، قال المتحدث باسم اللجنة تيم مولفاني في ذلك الوقت إن المشرعين الذين تم ‏استدعائهم "يختبئون وراء الحجج الكاذبة والطلبات التي لا أساس لها للحصول على معاملة خاصة".‏

وأضاف أن "رفض هؤلاء الأعضاء التعاون هو اعتداء مستمر على سيادة القانون ويمثل سابقة خطيرة ‏جديدة يمكن أن تعرقل قدرة مجلس النواب على إجراء الرقابة في المستقبل".‏

في بيانها الذي أعلنت فيه مذكرات الاستدعاء في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت لجنة 6 يناير إن بيجز ‏شارك في اجتماعات تتضمن خططًا ليوم 6 يناير وشارك في "خطط لجلب المتظاهرين إلى واشنطن لفرز ‏أصوات الهيئة الانتخابية".‏

وقالت اللجنة إنه من المحتمل أن يكون مشاركًا في محاولة للحصول على عفو رئاسي عن أفعاله المرتبطة ‏بمحاولة الرئيس ترامب آنذاك لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية.‏