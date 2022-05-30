سيناتور جمهوري يرفض التعاون مع تحقيقات الكونجرس.. والأخيرة ترد: انتهاك للقانون

طلب السيناتور الجمهوري اندي بيجز معلومات إضافية تتعلق بـ "الأساس المنطقي" لاستدعائه من قبل لجنة التحقيق في احداث اقتحام الكونجرس، وفقا لصحيفة ذا هيل.
في خطاب من خمس صفحات مؤرخ يوم الأربعاء الماضي إلى رئيس اللجنة ، النائب بيني طومسون (ديموقراطية) ، حدد محاميان يمثلان بيجز الاعتراضات ضد اللجنة وطلبوا معلومات مرتبطة بأمر الاستدعاء.
أصدرت لجنة التحقيق في وقت سابق من هذا الشهر مذكرات استدعاء لبيجز وأربعة آخرين من أعضاء الكونجرس الجمهوري ، وجميعهم سبق أن تلقوا طلبات للإدلاء بشهاداتهم طواعية أمام اللجنة، غير أن المشرعين رفضوا هذه الفرصة ، مما أدى إلى مذكرات الاستدعاء.
يطلب المحامون الآن من اللجنة "تسهيل تحضير عضو الكونجرس بيجز لأي إفادة من خلال مشاركة المزيد من المعلومات حول النطاق المقصود وأي مستندات وثائقية تتوقع استخدامها."
قدم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري عن كاليفورنيا) والنائب جيم جوردان (جمهوري عن ولاية أوهايو) ، اللذان صدرا أيضًا مذكرتي استدعاء من قبل اللجنة ، طلبات مماثلة في الأيام الأخيرة وانتقدا اللجنة.
على الجانب الاخر، قال المتحدث باسم اللجنة تيم مولفاني في ذلك الوقت إن المشرعين الذين تم استدعائهم "يختبئون وراء الحجج الكاذبة والطلبات التي لا أساس لها للحصول على معاملة خاصة".
وأضاف أن "رفض هؤلاء الأعضاء التعاون هو اعتداء مستمر على سيادة القانون ويمثل سابقة خطيرة جديدة يمكن أن تعرقل قدرة مجلس النواب على إجراء الرقابة في المستقبل".
في بيانها الذي أعلنت فيه مذكرات الاستدعاء في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت لجنة 6 يناير إن بيجز شارك في اجتماعات تتضمن خططًا ليوم 6 يناير وشارك في "خطط لجلب المتظاهرين إلى واشنطن لفرز أصوات الهيئة الانتخابية".
وقالت اللجنة إنه من المحتمل أن يكون مشاركًا في محاولة للحصول على عفو رئاسي عن أفعاله المرتبطة بمحاولة الرئيس ترامب آنذاك لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية.
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