سلطات شنغهاي ترفع قيود كورونا اعتبارا من الأربعاء

أ ش أ

أعلنت سلطات شنغهاي اليوم الاثنين إنهاء حالة الإغلاق العام ورفع الحجر الصحي في المناطق منخفضة الخطورة بالمدينة، اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل.



وبحسب بيان أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية، فإنه اعتبارا من الأربعاء الموافق الأول من يونيو، سيتمكن سكان جميع أحياء المدينة ذات المخاطر المنخفضة من انتشار فيروس كورونا، من مغادرة منازلهم بحرية؛ بالإضافة إلى إعادة عمل وسائل النقل العامة في جميع أنحاء المدينة.



وأشارت السلطات إلى أنه سيتم أيضًا إلغاء تصريح المرور الإلكتروني لسائقي السيارات، باستثناء المناطق ذات المستويات المتوسطة والعالية من الإصابة.



وقررت سلطات شنغهاي( البالغ عدد سكانها 25 مليون شخص) في 28 مارس الماضي، فرض حالة الإغلاق لإجراء عدة جولات من الاختبارات الجماعية ومنع انتشار المرض، في مرحلتين تنتهيان في 5 أبريل، ومع ذلك، ونظرًا للكشف عن عدد كبير من المصابين، تم تمديد الإغلاق؛ ومنذ الـ 10 من مايو الجاري، تم تعليق عمل مترو شنغهاي بأكمله.