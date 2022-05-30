سفير مصر بالمغرب: "بانرات" الأهلى توضع بمدرجات الجماهير المصرية دون مشكلة

كتب: أحمد جمعة

أكد السفير ياسر عثمان سفير مصر لدى المملكة المغربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الاثنين، أن الأمور التنظيمية داخل ستاد محمد الخامس تسير على ما يرام، مشيرا إلى أن "البانرات" الخاصة بالنادى الأهلى سيتم وضعها فى المدرجات الخاصة بمشجعى الأهلى دون أى تحفظ من الجانب المغربى، لافتا إلى أنه على تواصل دائم مع السلطات المغربية لمتابعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

اختص السفير المصرى لدى المملكة المغربية ياسر عثمان "اليوم السابع" بصورة خاصة من داخل استاد محمد الخامس تبرز وضع "البانرات" الخاصة بجمهور النادى الأهلى فى المدرجات المخصصة للجماهير المصرية.

كان ياسر عثمان سفير مصر لدى المغرب قد كشف ملامح خطة البعثة الدبلوماسية المصرية لدى المملكة لتأمين وصول جماهير النادى الأهلى لـ مركب محمد الخامس، الذى يستضيف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا بين حامل اللقب، والأكثر تتويجاً بالأميرة السمراء، ونادى الوداد المغربى.

وأوضح السفير المصرى لدى المغرب أن المكتب المخصص لمشجعى الأهلى سيتواجد فيه مندوب عن السفارة المصرية لدى المغرب وممثل عن الخارجية المغربية ومندوب عن اتحاد كرة القدم المغربى، مؤكدا أنه سيتم استقبال المشجعين وكل من ورد اسمه فى القائمة سيتم إعطاءه التأشيرة وتذكرة حضور المباراة، لافتا إلى أن أى شخص سيتحرك بشكل فردى ويسافر إلى المغرب لن يحصل على تذكرة مباراة الأهلى مع الوداد المغربي.

وأشاد السفير ياسر عثمان فى ختام تصريحاته لـ"اليوم السابع" بالجانب المغربى الذى بادر بتقديم تسهيلات كبيرة وأبدى استعداده لتقديم كل المساعدة المطلوبة لبعثة النادى الأهلى والجماهير، انطلاقا من حرصه على العلاقات الممتازة مع مصر وسعيه لإنجاح هذا الحدث الرياضى المهم.

وتمسك مسئولو النادى الأهلى بدخول البانرات الخاصة بجماهيرهم فى ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل النهائى الأفريقى المرتقب المقرر له الليلة، حيث طالب مسئولى الأهلى نظرائهم فى الكاف بالسماح لمشجعى المارد الاحمر الحاضرين فى أرض الملعب بدخول أدوات التشجيع.

وظهر الثلاثى خالد مرتجى وحسام غالى وأمير توفيق، مسئولو الأهلى، فى ملعب محمد الخامس يعاينون الحضور الجماهيرى الخاص بمشجعى الأهلى.

ويدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.