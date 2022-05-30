وقال السفير ياسر عثمان، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "بالنسبة لموضوع توزيع التذاكر، فإن هذا الأمر يتم حله بين الأهلي والكاف، وتعمل السفارة على تقديم المساعدة في إطار صلاحيتها، وهناك جهود جارية من قبلنا كي يتم توفير مزيد من التذاكر لأبناء الجالية المصرية في المغرب".

كان النادي النادي الأهلي قد أعلن - في بيان مساء أمس الأحد، تسلمه 2500 تذكرة فقط للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، من بين العشرة آلاف تذكرة التي خصصها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للنادي.

وأكد الأهلي - في بيانه - أن بعثة الفريق بذلت جهدا كبيرا في التواصل مع مسئولي الكاف واللجنة المنظمة للمباراة للحصول على بقية التذاكر، لكن لم تتلقَّ أي استجابة، وباتت هناك أعداد كبيرة من الجماهير المصرية في حاجة إلى تذاكر لدخول المباراة.

وأوضح السفير ياسر عثمان أن السفارة المصرية تقوم من قبل وصول بعثة النادي الأهلي إلى المغرب بجهودها مع السلطات المغربية لضمان التأمين الكامل لبعثة النادي الأهلي والجماهير الوافدة، كما تم التوصل إلى آلية مع الجانب المغربي لضمان حصول المشجعين على تأشيرة دخول مجانية في المطار، فضلا عن تذاكر مجانية لحضور المباراة.

وأضاف السفير ياسر عثمان أنه قد وصل بالفعل حوالي 500 مشجع خلال اليومين الماضيين، ومن المنتظر وصول 500 مشجع إضافي اليوم بالطريقة نفسها، مشيرا إلى أن الجانب المغربي يبذل جهودا كبيرة لتأمين البعثة والجمهور المصري.