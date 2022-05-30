اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفارة الدنمارك بموسكو تعلق قبول طلبات التأشيرات قصيرة الأجل وتصاريح الإقامة

الإثنين، 30 مايو 2022 06:57 م
سفارة الدنمارك بموسكو تعلق قبول طلبات التأشيرات قصيرة الأجل وتصاريح الإقامة الدنمارك - أرشيفية
وكالات

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علقت سفارة الدنمارك لدى روسيا قبول طلبات التأشيرات قصيرة الأجل وتصاريح الإقامة إلى الدنمارك، باستثناء الزيارات الرسمية.


وقالت السفارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني ونقلته وكالة (تاس) الروسية للأنباء: "حتى إشعار آخر، علقت سفارة مملكة الدنمارك لدى موسكو عملية قبول الطلبات في روسيا للحصول على تأشيرات قصيرة الأجل وتصاريح الإقامة للدنمارك، باستثناء الزيارات الرسمية".


وأضافت: أنه لحين استئناف قبول التأشيرات قصيرة الأجل وتصاريح الإقامة، يمكن للمتقدمين التقدم إلى مراكز طلبات التأشيرة في البلدان الأخرى.. مشيرة إلى أنه سيتم نشر المزيد من التحديثات حول استئناف القبول على الموقع الإلكتروني للسفارة الدنماركية ومركز تقديم طلبات التأشيرة في روسيا.


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