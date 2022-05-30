"سرقوا شنطة المدرسة".. تجديد حبس عصابة خطف الهواتف والحقائب بمدينة بدر

كتب أحمد حسني

قرر قاضي التحقيقات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس 4 متهمين، تخصصوا في سرقة الهواتف المحمولة والحقائب بطريقة الخطف، عبر قيادة دراجة بخارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة الهواتف والحقائب، بطريقة الخطف، من خلال قيادة دراجة بخارية، وأنهم قاموا بخطف "شنطة مدرسية" من طالبة بمدينة بدر، ظناً منهم أن بداخلها هاتف محمول ومبالغ مالية، ما تسبب في إصابة المجني عليها بعدة جروح.

وكانت نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة حقيبة طالبة بالقاهرة بأسلوب الخطف وإصابة أحد الأشخاص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجلته "طالبة" مصابة بسحجات بالساعد الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وأقر بأنه حال سير ابنته فوجئت بعدد (4 أشخاص بينهما سيدتان) يستقلوا دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ، قام أحدهم بخطف حقيبتها المدرسية "بداخلها بعض الكتب والأدوات المدرسية" ولدى تدخل أحد المارة لمحاولة الإمساك بهم قام أحدهم بإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل للأخير "شاهد الواقعة" وتبين أنه مصاب بجرح سطحى بالرقبة، وبسؤاله أيد ماجاء بأقوال المُبلغ، كما أمكن تحديد المتهمين وتبين أنهم (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم الدراجة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهم (الحقيبة المستولى عليها – 2 هاتف محمول "مجهولان المصدر" – سلاح أبيض "كتر" والمستخدم فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بأن الهاتفان المضبوطان بحوزتهم من متحصلات واقعتى سرقة بذات الأسلوب "جارى التوصل لمالكيهما"، وأضاف أحدهم بقيامه بخطف الحقيبة من المجنى عليها، اعتقاداً منه بإحتوائها على هاتف محمول ومبالغ مالية، والتعدى على شاهد الواقعة باستخدام السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابته، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.