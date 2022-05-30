اليوم السابع
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زيلينسكي: روسيا فقدت مستقبلها وجميع الروابط الثقافية مع العالم

الإثنين، 30 مايو 2022 01:06 ص
زيلينسكي: روسيا فقدت مستقبلها وجميع الروابط الثقافية مع العالم زيلينسكي
أ ش أ

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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي إن روسيا خسرت المعركة ليس فقط من أجل خاركيف وكييف وشمال أوكرانيا، لكنها فقدت بالفعل مستقبلها وجميع الروابط الثقافية مع العالم.
 
وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه بالفيديو وفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرنفورم": "اليوم زرت خاركيف - المدينة نفسها والمواقع الأمامية لجيشنا في المنطقة، لقد تعرضت خاركيف لضربات مروعة". 
 
وتابع " إنهم يواجهون روسيا، يمكن للدولة الروسية أن ترى نفسها، يمكنها أن ترى مقدار الخسائر التي خسرتها أكثر من 95 يوما من الحرب الشاملة ضد أوكرانيا".

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