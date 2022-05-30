وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن "لي" تلقى خطاب تعيينه خلال مراسم شارك فيها رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانج، الذي هنأه على تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي القادم لهونج كونج.

وقال تشيانج إن الحكومة المركزية ستنفذ، كما كان الحال دائمًا، بشكل كامل ودقيق إطار عمل يتضمن دولة واحدة ونظامان، ودرجة عالية من الحكم الذاتي، معربًا عن دعمه الكامل لجون لي وحثه على تطوير الاقتصاد وكذلك تحسين سبل عيش المواطنين.

من جانبه، قال "لي" إنه يتشرف بأن يصبح الزعيم القادم لهونج كونج، متعهدا بالقيام بكل ما في وسعه للوفاء بتوقعات بكين وشعب هونج كونج.

ومن المتوقع أن يؤدي لي اليمين كرئيس تنفيذي جديد لهونج كونج في الأول من يوليو المقبل، الذي يوافق الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعودة هونج كونج إلى الصين.

وكان لي، الذي توجه إلى بكين أول أمس السبت في زيارة تستغرق أربعة أيام، قد فاز في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من الشهر الجاري، وحصل على أكثر من 99 في المائة من جميع الأصوات التي أدلت بها لجنة انتخابية مؤلفة إلى حد كبير من أعضاء موالين لبكين.