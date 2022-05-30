زراعة الوادي الجديد: إجراء تقييم إنتاج بنجر العلف واختيار الحقول الإرشادية.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد عن بدء تنفيذ انشطة مشروع العيادة الزراعية للأراضى الصحراوية والمستصلحة الممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وذلك بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.



وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه تم المرور وتقيم الإنتاجية للحقول الإرشادية لمحصول بنجر العلف حيث تم التقدير المبدئى وبلغ إنتاج الفدان من 120 طنا إلى 140 طنا من الجذور، كما تم اختيار الحقول الإرشادية للمحاصيل الصيفية السورجم لوبيا العلف السمسم دوار الشمس.



وقال الدكتور أحمد إسماعيل أستاذ مساعد أمراض النبات بمركز بحوث الصحراء، ورئيس المشروع القومى للعيادة الزراعية للأراضى الصحراوية والمستصلحة أن مشروع العيادة الزراعية بدأت فاعلياته بإشراف ومتابعة من الجهة الممولة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.



أضاف إسماعيل أن المشروع القومى "العيادة الزراعية للأراضى الصحراوية والمستصلحة" بالوادى الجديد يواصل جهوده فى ظل التعاون البناء مع مديرية الزراعة بالوادى الجديد وبمشاركة أعضاء من الفريق البحثى بالعديد من الجامعات والمراكز البحثية وذلك للمساهمة فى الجهود الرامية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية.



إنتاج بنجر العلف (1)



إنتاج بنجر العلف (2)



إنتاج بنجر العلف (3)



إنتاج بنجر العلف (4)



إنتاج بنجر العلف بالواى الجديد (1)



إنتاج بنجر العلف بالواى الجديد (2)



إنتاج بنجر العلف بالواى الجديد (3)



جانب من الزراعات (1)



جانب من الزراعات (2)



جانب من الزراعات (3)



جانب من الزراعات (4)



