رغم حظر الطائرات الروسية.. ارتفاع عدد الروس المسافرين إلى أوروبا بنسبة 474%

كتبت ـ هناء أبو العز

بسبب التحرك العسكرى الروسى ضد أوكرانيا، فرضت غالبية الدول الأوروبية عقوبات على الدولة الروسية، والتي اعتُبرت من بين أقسى العقوبات في السنوات الأخيرة، حيث حظرت الطائرات الروسية من العمل في مجالها الجوي؛ ومع ذلك، تمكن مواطنو روسيا من الوصول إلى دول أوروبية أخرى على الرغم من الحظر المفروض عليهم .

ووفقًا لتقارير I News ، استغل الأثرياء الروس ثغرات السفر في وجهات الطائرات مثل إيطاليا وقبرص وأمريكا، وسجل عدد كبير من شركات الطيران الأوروبية انخفاضًا في الحركة الجوية منذ إغلاق المجال الجوي مع روسيا، لكن هذا ليس هو الحال في صربيا.

وعلى عكس الدول الأوروبية الأخرى، لم تحظر صربيا الرحلات الجوية من روسيا ؛ إلى جانب ذلك ، ضاعفت شركة الطيران الصربية، الناقل الوطني لصربيا، الرحلات بين موسكو وبلغراد، حيث قدمت ما مجموعه 15 رحلة في الأسبوع.

ورفضت الدولة الواقعة في منطقة البلقان دعوات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للانضمام إلى عقوبات ضد روسيا.

وفي الآونة الأخيرة، وجهت مجموعة من تسعة أعضاء في برلمان الاتحاد الأوروبي رسالة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ، وكذلك الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل ، حث فيها على وقف المفاوضات مع صربيا لانضمام الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الحالي، لم تفرض سوى صربيا وبيلاروسيا عقوبات مباشرة على روسيا ، بينما رفض رئيس صربيا ، ألكسندر فوتشيتش، سابقًا إدانة التحرك الروسي لأوكرانيا، ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من انتقادها لعدم اتباع مثال الدول الأوروبية الأخرى، أعلنت السلطات في صربيا أنها قررت تقليل عدد الرحلات الجوية إلى العاصمة الروسية القادمة من أراضيها، لكن في الآونة الأخيرة ، أفادت الأنباء أن صربيا زادت الرحلات الجوية بين عاصمتها وموسكو، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، شهدت أسعار الطريق زيادة ملحوظة ، لكن التذاكر بيعت بسرعة.

من جانبه، أشار أوليفييه بونتي، نائب رئيس الرؤى في محللي صناعة السفر: منذ بدء التحرك الروسى العسكرى لأوكرانيا ، شهدنا زيادة كبيرة في حركة المرور من وإلى روسيا عبر بلجراد .

وأضاف أن سجل السفر من أوروبا والولايات المتحدة إلى روسيا عبر صربيا زيادة إجمالية قدرها 474 % مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، بالإضافة إلى ذلك ، قالت بونتي إن السفر في الاتجاه المعاكس زاد بنسبة 163 %.

وبحسب الشركة ، فإن الوجهات المفضلة من صربيا هي إيطاليا وقبرص وكذلك الولايات المتحدة ، في حين أن الوجهات الأكثر شيوعًا التي تتجه إلى روسيا عبر بلجراد تشمل فرنسا وألمانيا وكذلك النمسا.