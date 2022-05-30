وأوضحت المديرية ـ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ـ أنه بعد إجراء الفحوصات المختبرية تم تأكيد أول إصابة بالحمى النزفية في محافظة الأنبار، وهي لشاب يبلغ من العمر 25 عاما من أهالي منطقة الرحالية، وهو الآن تحت العناية المركزة بأحد مستشفيات المحافظة.

وتنتقل الحمى النزفية الفيروسية عادة من الحيوانات المصابة إلى البشر عبر الدماء الملوثة واللحوم، كما تنتشر عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى.. وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في البعوض والقوارض والخفافيش، وتشمل بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية "حمى الضنك وحمى الإيبولا وحمى لاسا وحمى ماربورغ والحمى الصفراء".

يذكر أنه لا يوجد علاج لأنواع الحمى النزفية الفيروسية، لكن توجد لقاحات لعدد قليل منها، لذلك تظل الوقاية أفضل وسيلة لمواجهته إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.

وفي سياق منفصل، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكما بالإعدام بحق داعشي كان يشغل منصب والي الجنوب في التنظيم الإرهابي والمسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي الذي راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى - في بيان اليوم - أن "الإرهابي اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه ينتمي إلى عصابات تنظيم داعش منذ عام 2012 وقام بالتخطيط للقيام بخرق امني في العاصمة بغداد مجهزا انتحاريين اثنين في عملية تفجير منطقة الباب الشرقي (سوق البالات)".

وأشار الى أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية ومقنعة لتجريمه وفقا لإحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".