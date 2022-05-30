اليوم السابع
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رسائل الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى مع نظيره البولندى (إنفوجراف)

الإثنين، 30 مايو 2022 05:33 م
رسائل الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى مع نظيره البولندى (إنفوجراف) الرئيس السيسى

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ترحيبه بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية، للرحلات المباشرة بين القاهرة ووارسو اعتبارًا من الحادي والثلاثين من مايو 2022 وهي الخطوة التي نعول عليها كثيرًا، من أجل تيسير حركة الانتقال والاستثمار بين البلدين مما سيصب في صالح جهود جذب الاستثمارات البولندية إلى مصر وزيادة حركة التدفق السياحي البولندي إلى المقاصد المصرية، لاسيما أن بولندا تحتل المرتبة الخامسة، بين الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
 
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك بقصر الاتحادية اليوم مع الرئيس أندريه دودا، رئيس جمهورية بولندا.
 
رسائل الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى مع نظيره البولندى
رسائل الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى مع نظيره البولندى
رسائل الرئيس السيسى
رسائل الرئيس السيسى

رسائل الرئيس
رسائل الرئيس
ورحب الرئيس السيسى بنظيره البولندي لزيارته مصر والتي تكتسب أهمية خاصة، كونها أول زيارة رئاسية بين الجانبين رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية بيننا عبر قرن من الزمان، كما تعكس الزيارة في هذا التوقيت الحيوي مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب، ومستوى أكثر تميزًا.
 

الرئيس السيسى

بولندا

الرئيس البولندى


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