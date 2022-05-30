رجال الإنقاذ فى نيبال يعثرون على 20 جثة عقب حادث تحطم طائرة صغيرة

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عثر رجال الإنقاذ في نيبال على 20 جثة، وذلك عقب تحطم طائرة صغيرة كانت تحمل على متنها 22 شخصا في منطقة جبلية أمس الأحد.



ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن متحدث باسم الجيش النيبالي قوله اليوم الاثنين إن الجنود رصدوا حطام الطائرة من طراز "توين أوتر" في منطقة "موستانج".



وقالت سلطات الطيران المحلية إن الطائرة فقدت الاتصال مع المراقبة الجوية بعد حوالي 12 دقيقة من إقلاعها من بلدة "بوخارا" السياحية، التي تبعد 200 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو، وكانت متجهة إلى بلدة "جومسوم" الجبلية بمقاطعة "موستانج" وعلى متنها 22 شخصا من بينهم 4 هنود وألمانيان.



وأفادت تقارير بأن حالة الطقس كانت سيئة وقت حدوث التحطم. فيما تجري السلطات النيبالية تحقيقا لمعرفة سبب وقوع الحادث.



يشار إلى أن حوادث تحطم الطائرات تعد شائعة الحدوث في نيبال، وذلك بسبب الطقس غير المتوقع ومهابط الطائرات التي تقع في الجبال.