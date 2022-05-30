"ربنا يرحمنى.. تخلصت منهم.. عشان نرتاح".. نص رسالة سيدة الدقهلية قاتلة أولادها

حصل اليوم السابع على نص الرسالة التى عثرت عليها الأجهزة الأمنية بمنزل الأم المتهمة بقتل أبنائها بخط يدها والتى كتبت فيها لزوجه "ربنا يرحمنى ويرحم عيالك.. دبحتهم.. عشان كلنا نرتاح، ابقى تعالى اقرأ لنا الفاتحة".

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، إشارة من أحد المستشفيات بدائرة مركز شرطة منية النصر، بوصول (إحدى السيدات "مصابة بجروح متفرقة" نتيجة إلقائها نفسها أمام جرار زراعى أثناء سيره بإحدى الطرق الفرعية بالمنطقة محل سكنها)، ولايمكن استجوابها.

بالفحص تبين أن المذكورة مقيمة بدائرة المركز، وبالانتقال لمحل إقامتها، عثر بإحدى غرف منزلها على (أطفالها سن - 7، 5، شهرين) "متوفيين"، وبكل منهم آثار "جروح" وبجوارهم آلة حادة بها آثار دماء.

كما عثر على ورقة مدونة بخط اليد موجهة إلى زوجها الذى يعمل بالخارج، تفيد اعترافها بارتكاب الواقعة.. بما يدلل على اهتزازها النفسى.. وجارى استكمال الفحص ف تم اتخاذ الإجراءات القانونية.