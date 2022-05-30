رئيس مياه المنوفية يترأس اجتماع مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب

المنوفية - محمد فتحى

ترأس اليوم الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية اليوم الاثنين الموافق، اجتماع مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بحضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، وأعضاء مجلس إدارة المدرسة



واستعرض نجيب، خلال الاجتماع اعتماد فترة تدريبية مدتها 90 ساعة للطلبة الذين تجاوزت فترة غيابهم نسبة 75% والتنسيق مع هيئة التدريس بالمدرسة للإشراف على تلك التدريبات



وتناول الاجتماع طرق تحفيز الطلاب المتفوقين دراسيا من خلال المشاركة فى مسابقات العباقرة لاكتساب وتنمية مهاراته العلمية وتنشيط الجانب الذهنى والعقلى للطالب ولخلق روح التحدى بين الطلاب.



وأوضح ان العام الدراسى الجديد سيشهد توفير التابلت للطلبة، حيث أن استخدامه لا يتطلب مهارات عالية، فيستطيع أى طالب استخدام التابلت بشكل سهل ويسر كما يمكن تحميل كافة المواد العلمية الخاصة بالمنهج الدراسى للطالب عليه وكذلك عقد الاختبارات التجريبية الاليكترونية وبالإمكانيات المتاحة حاليا.