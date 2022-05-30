رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد امتحانات الإعدادية بمعاهد سموحة

الاسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمعاهد سموحة: فتيات سموحة النموذجي والتي تضم طالبات معهدي: فتيات سموحة، والصادق عرجون، وبنين سموحة النموذجي.

وتضم المعاهد طلاب معهدي: بنين سموحة وبنين محمد رحب؛ للاطمئنان على مستوى الامتحانات، وانتظام لجان الامتحان، والتأكيد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ورافقه سلامة القط مدير التعليم الإعدادي، والنقيب محمد عفيفي، محمد سعد مسئول الأمن.

وتفقد لجان الامتحانات، وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال اللجان، واطمأن على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب منها، موجهًا بالحرص على خروج الامتحانات بصورة مشرف، واكد على توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، ومنع الغش بكل الطرق.

كما تابع أعمال كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية، ووجه بتجهيز كافة حجرات التصحيح، وتوفير كافة الاحتياجات، والاستعداد الكامل لبدء التصحيح غدًا.

وقد أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانهم في مادة: الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم في مادتي: أصول الدين ( ورقة أولى ) التفسير والحديث، والعلوم.