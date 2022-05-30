رئيس جامعة سوهاج يشهد اليوم العلمي لقسم العقاقير بكلية الصيدلة.. صور

سوهاج - محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم العلمي لقسم العقاقير لطلاب الفرقة الخامسة بكلية الصيدلة، وذلك بحضور كل من، الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مجدي القاضي القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إيهاب الخياط عميد كلية صيدلة الأزهر بنات بجامعة أسيوط، الدكتور محمود الأمير رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية، وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن الهدف من هذا اليوم، إكساب الطلاب الخبرات في مجال إنتاج الأدوية الطبيعية، وتنفيذ طرق التسويق والدعاية بطريقة ناجحة وفعالة، بالإضافة إلى حثهم على البحث العلمي والتفكير المنطقي والبحث عن حلول علمية للمشكلات التي تواجه السوق الدوائية الحالية، مما يشكل ذلك جسراً بين الجانب العلمي والعملي لعلم العقاقير،معربا عن إستعداده الكامل لدعم هذه المشروعات حتي ترقى بالمستوى العلمي والعملي لجامعة سوهاج.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، أن الصيدلي هو جزء هام من الفريق الصحي، مشيراً إلى أن الجامعة قامت بمجموعة من الخطوات، لدعم كليات القطاع الصحى وذلك بإعتبار التطوير المستمر ضرورة تفرضها تحديات المستقبل، موضحاً أن الطلاب قاموا بعمل مستحضرات صيدلية مصنعة يدوياً من مواد طبيعية 100%، وذلك بإستعمال الزيوت العطرية الطيارة والزيوت الغير طياره وشمع العسل وزبدة الشيا ومستخلصات النباتات الطبية وزيوت الزيتون وغيرهم، وذلك في إطار مزج خبراتهم السابقة في الكلية مع ما يتم تدريسه في العقاقير، بالإضافة إلي إجراء عدة أبحاث علمية عن العديد من المنتجات، وذلك بإستخدام الكروماتوجرافيا.

وأشار الدكتور محمد صلاح الدين، إلي أن طلاب الفرقة الخامسة بقسم العقاقير قاموا بعمل مشروع تخرج لمنتج دوائي بصورة نهائية، معتمداً على أسلوب علمي بناء على ما تم دراسته للطلاب في قسم العقاقير خلال الخمس سنوات الدراسية، مؤكداً على ضرورة التواصل والتوسع في إقامة علاقات تعاون مع كليات الصيدلة بالجامعات الأخري، وذلك لصقل الخبرات والوصول إلى مزيد من التقدم والنجاحات، مشيداً بدور الصيادلة في مستشفيات الجامعة بصفة خاصة وأهميه التصنيع الدوائي لقسم العقاقير.

وأكدت الدكتورة هبة علي حسن، على أهمية المتابعة المستمرة مع الطلاب طوال فترة التصنيع، موضحة أن الطلاب قاموا بصناعة مستحضرات لحصوات الكلى، وكريمات لعلاج البواسير، وأدوية شراب لعلاج الكحة وعسر الهضم، بالإضافة إلى أدوية فاتحة للشهية وأخرى لعلاج السمنة، وذلك بمستخلصات طبيعية وغير موجودة بالسوق الدوائية من قبل، وإنما تم إستخلاصها داخل معامل الطلاب بالكلية، وإعداد الصورة النهائية لها، وتصميم نشرات داخلية تشمل كل المعلومات الخاصة بالمنتج من أعراض جانبية، وجرعات مناسبة وتداخلات دوائية أو محاذير الإستخدام.

الجدير بالذكر أنه حضر اليوم العلمي كلا من الدكتوره مها أبو الحمد مدير وحدة الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى الجامعي، الدكتور محمد جمال القائم بأعمال رئيس قسم الكيمياء التحليلية، الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الإستدامة بالجامعة، والدكتور حمدي سليمان الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم ، ولفيف من أعضاء هيئه التدريس، وطلاب الفرقه الخامسة من كلية الصيدلة.



الطلاب خلال المؤتمر



جانب من الحضور خلال المؤتمر



رئيس الجامعة خلال كلمته



رئيس جامعة سوهاج يشهد اليوم العلمي لقسم العقاقير بصيدلة سوهاج