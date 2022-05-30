رئيس جامعة العريش يشهد حفل ختام مشروعات التخرج بكلية العلوم الزراعية البيئية

شمال سيناء - محمد حسين

شهد اليوم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، الحفل الختامي لمشروعات التخرج للفرقة الرابعة دفعة 2022، بكلية العلوم الزراعية البيئية، وبحضور الدكتور محمد نجاتي، عميد الكلية، والوكلاء ، مضيفا أن الفرقة الرابعة من هذا العام هي الدفعة رقم (30) في تاريخ الكلية، و تُعد ثان أقدم كلية بالجامعة.

تم خلال الاحتفالية عرض (35) مشروعا مقسمة على برنامج الكلية الثلاثة (الإنتاج النباتي - والشعبة العامة - والإنتاج الحيواني والثروة السمكية)، وعرض مشروعات تطبيقية فيها بعض المنتجات، ومشروعات تم تنفيذها عن دراسة الجدوى الاقتصادية، ومشروعات تم تنفيذها عن طريق الاستعراض المرجعي لتحفيز العمل فيها، وفي نهاية العرض تم عرض مجموعة من الاقتراحات والتوصيات للعمل بها لمناسبتها للبيئة السيناوية والتطبيق الفعلي بها خلال السنوات القادمة.

وعلى الجانب الاخراعلن الدكتور أسامة ذكري، عميد كلية الطب بجامعة العريش، بأن جميع الأجهزة والتجهيزات الخاصة بالكلية في طريقها للكلية، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يستكمل توريد باقي الأجهزة الخاصة بتجهيز الكلية .

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، مع الدكتور أسامة ذكري، عميد كلية الطب و الوكلاء لاستعراض أهم الإجراءات التي تتم في الكلية .

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على دعمه الكامل للكلية وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لبدء الدراسة، وتذليل جميع العقبات التي تواجه الكلية، كما ناقش موقف الكلية من تجهيز المعامل الخاصة بالكلية.

وشدد رئيس جامعة العريش على أهمية الدور المجتمعي للكلية وضرورة عمل عيادات تخصصية بالكلية لجميع التخصصات المتوفرة في الكلية لخدمة المجتمع السيناوي، لافتا لقرب انتهاء المبنى الإداري للكلية لاستيعاب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.