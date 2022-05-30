اليوم السابع
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رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة

الإثنين، 30 مايو 2022 07:01 م
رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة.
 
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، في ظل التحديات التي تشهدها أسواق السلع عالمياً، من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
 
وأضاف السفير نادر سعد، أنه تم أيضاً استعراض جهود تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج، وتوفيرها لقطاع الصناعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً ومتابعة مستمرة من الحكومة والبنك المركزي بشأن هذه الملفات.

رئيس الوزراء

محافظ البنك المركزي

البنك المركزي

طارق عامر


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